O-ringen intar Oskarshamn 2022

O-ringen har sedan 1965 hållits årligen på olika platser i Sverige. Om fyra år blir det dags för Oskarshamn och Smålandskusten att stå som värd för världens största orienteringsäventyr.

Under måndagskvällen fattade kommunfullmäktige i Oskarshamn beslut om ett avtal för O-ringen Smålandskusten 2022, och under tisdagen skrevs avtalet under med O-ringen, som arrangeras av Svenska Orienteringsförbundet, och 19 olika funktionärsföreningar från främst Kalmar län.

”En perfekt plats”

– Oskarshamn med omnejd är en perfekt plats för O-Ringen med sitt kustnära läge, sin trevliga stadskärna och den absoluta närheten till en underbar O-Ringenstad i Döderhultsdalen, säger O-Ringens VD Henrik Boström.

Planerna på Oskarshamn som O-ringenvärd har diskuterats under två års tid mellan O-ringen och företaget Attraktiva Oskarshamn. Kommunen går in som ekonomisk part och skjuter till 7,5 miljoner kronor för evenemanget.

Hårt ideellt arbete väntar

Göran Svenson är ordförande i SOK Viljan, som är en av funktionärsföreningarna, och han tror att regionens ypperliga och utmanande orienteringsterräng bara är en av orsakerna till att valet föll på Oskarshamn.

– Dels har O-ringen aldrig arrangerats mellan Norrköping och Karlskrona, och dels är vi ett stort besökslän, säger han.

Nu väntar hårt arbete för föreningarna, som räknar med att lägga ner 75 000 ideella arbetstimmar under fyraårsperioden.

Uppåt 20 000 deltagare

O-ringen lockar uppskattningsvis upp till 20 000 deltagare från ett 40-tal olika nationer. Därtill anländer ett par tusen besökare i samband med tävlingen.

– Vi fördubblar Oskarshamns folkmängd under en vecka. Det blir ett uppsving för hela regionen, och oerhört positivt för orienteringssporten. Det här är stort och lite svårt att ta in, säger Göran Svenson.

Den 21-27 juli i år arrangeras O-ringen i Örnsköldsvik och längs Höga kusten. Från och med 2018 är O-ringen en permanent del av internationella orienteringsförbundets världscup.