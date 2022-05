Energiministern vill se mer vindkraft till havs: ”Går alldeles för långsamt”

– Vindkraften, särskilt den till havs, har stor potential för Sveriges framgångar och möjligheter framåt. Den ger mycket och billig el som gör att industrierna kan ha råd att anställa fler.

”Går alldeles för långsamt”

Anledningen till att det inte finns fler vindkraftverk är enligt Khashayar Farmanbar att det blivit lättare att säga nej och lämna in protester mot planerade satsningar.

– Det har blivit lättare för kommunerna att säga nej och lättare för markägare att ha synpunkter. Det är i sig viktigt och bra men nu när vi ser att vi behöver göra den största expansion av vårt elsystem någonsin hamnar vi i ett läge där det går alldeles för långsamt, säger han.

Regeringen lämnade förra året in en propostion om ett förändrat kommunalt veto vid vindkraftsetableringar, där bland annat det kommunala vetot inte längre skulle gå att lägga in sent i ansökningsprocessen.

Förslaget kommer dock sannolikt falla i riksdagen så det både Moderaterna, Sverigedemokratern, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar på avslag eftersom man anser att förslaget snarare innebär att fler kommuner kommer att säga nej.

20 TWh el från vindkraftsverk till havs till 2040-talet

Enligt nuvarande utbyggnadsmål för vindkraft, som är på 100 TWh per år under 2040-talet, så har Energimyndigheten och Naturvårdsverket gjort bedömningen att 80 TWh ska komma från vindkraftverk på land och 20 TWh till havs.

Utbyggnadsmålet är på väg att revideras under året och det talas om att energibehovet kommer vara större än beräknat, och att målet på 100 TWh är för lågt satt.