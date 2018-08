Översvämnings-kaos i Gamleby och Överum

Det regna kraftigt. Räddningstjänsten är på plats både i Överum och Gamleby. Vatten kommer upp ur avlopp och golvbrunnar samtidigt som det fyller på utifrån och väller ner i källarutrymmen.

Larmen fortsätter komma in

– Regnet fortsätter att ösa ner och det bara vräker in larm. Vi har väl fått in från en 10-11 olika adresser och det bara fortsätter komma in. Vi har förflyttat alla vattendamsugare och pumpar till Gamleby och Överum just nu och tar dom hårdast drabbade i tur och ordning, säger Räddningstjänsten.