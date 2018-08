Flera larm om översvämningar i Vimmerby

– Det kommer in nya larm hela tiden. Just nu är vi uppe i över 20 stycken och samtalen verkar fortsätta strömma in, säger Ola Ståhlgren som är inre befäl vid räddningstjänsten i Vimmerby.

Den stora nederbörden av regn bidrar till att golvbrunnarna inte hinner sluka den stora mängd vatten som fallit vilket i sin tur leder till översvämningar. På vissa håll upp till en meter eller mer, enligt räddningstjänsten.

– Det regnar fortfarande så det är lite kaotiskt just nu. Vi försöker ta det mest akuta och sen gå vidare mot nästa larm. Resten får bli försäkringsärenden, säger David Freedeke vid räddningstjänsten i Vimmerby.