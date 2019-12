Riksväg 25 avstängd efter singelolycka utanför Växjö

Halkan tros vara orsaken till olyckan, uppger SOS Alarm.

Vid 20.20-tiden har ambulans lämnat platsen, men räddningstjänst är kvar på platsen.

Bilen ska bärgas – stopp i trafiken

Det var sträckan mellan Furuby och Kårestad stängdes av i väntan på bärgare.

Vid 21:45 var det återigen full framkomlighet.

Flera halkolyckor

Under tisdagen har det varit flera halkolyckor i området – en personbil fick sladd mellan Växjö och Braås och gled in i en lastbil under eftermiddagen.

Senare gled en annan bil in i en buss i Norrhult, mellan Växjö och Vetlanda.

Sopbilen blir försenad

Ingen person har behövts föras med ambulans i någon av olyckorna.

Halkan har ställt till med fler problem i trafiken – till exempel har Ljungby kommun flaggat för att sopbilen kan bli försenad.