Så blir Västerviks nya psykiatrihus – nio våningar högt

Projektet i Västervik blir den sista etappen i utbyggnaden av psykiatrins lokaler i Region Kalmar län. Sedan innan har nya byggnader för psykiatrin färdigställts i Oskarshamn och i Kalmar kommer inflyttning att ske i helt nya lokaler under våren.

Den genomgående tanken är samlokalisering – att samla all psykiatrisk verksamhet på samma ställe. Därför kommer alltså både rättspsyk och vanlig psykiatrisk öppenvård rymmas under samma tak i Västervik. Men avdelningarna kommer att hållas strikt separerade på olika våningsplan:

Säkert flöde för rättspsyk

– Patienter som kommer till akutmottagningen har en egen gående entré för det. Vi har en huvudentré så klart för huset men där rör sig mest besökare och öppenvårdspatienter. Tillhör man rättspsyk kommer man troligtvis in via blåljushallen, där man ett säkert flöde för just de patienterna, säger Cecilia Ivarsson, funktionsplanerare för psykiatrihusbygget i Västervik.

Byggnaden har utformats i dialog med verksamheterna, och är utrustade med egna interna trapphus, säkerhetshissar och skyddsglas för till exempel balkonger.

Regionen har även tagit in input från t.ex. anhöriga till personer som varit inlagda vid psykiatrin tidigare. Målet har varit att jobba med ”evidensbaserad design” och ”läkande miljö” i sjukhuset.

Närbild på hur entrén kommer att se ut. Foto: Region Kalmar

Byggväg har överklagats – kör ändå

Spaden ska sättas i marken den 28 februari – detta trots att en omdiskuterad byggväg, där transporter till och från psykiatrihusbygget ska gå, överklagats och fortfarande inte fått ett avgörande i mark- och miljööverdomstolen. Beskedet på måndagens pressträff är att man kommer att sätta i gång ändå:

– Vi måste komma i gång med det här bygget. Vi har fått två besked innan från både länsrätt och mark- och miljödomstolen. Vi känner oss säkra med det, säger Perry Essén, projektchef.

Huset väntas vara klart för inflyttning andra kvartalet 2025.