Så fick Alaa och Mahmoud chans till jobb

Extratjänster skapades inom den offentliga sektorn för att hjälpa individer som varit arbetslösa en längre tid eller nyanlända, att komma in i arbetslivet. Extratjänster kan till exempel skapas inom sjukvården, skolan eller äldrevården.

Alaa och Mahmoud började sina extratjänster 2017 och idag jobbar de båda två på Lessebo kommmun.

Extratjänster försvann

Nedskärningen på Arbetsförmedlingen gjorde att 10 000 extratjänster drogs in i landet in under 2019 i samband med att arbetsmarknadspolitiken började reformeras efter januariöverneskommelsen.

I klippet berättar Alaa och Mahmoud varför extratjänster var viktigt för dem.