Sista matchen i slutspelsderbyt – Smålandslag får spela final i Avicii Arena

På annandagen spelas den sjunde och sista matchen mellan Växjö Vipers och FBC Kalmarsund i Fortnox Arena, detta efter att Vipers tog hem segern under lördagen mot Kalmarsund med 7-2. Det innebär att det står 3-3 inför den avgörande matchen och Vipers tränare Johan Schönberg men att utgångsläget för matchen är femti-femti.

– Vi har varit jämna hela vägen under säsongen, därför står det 3-3. Men det som talar för oss att vi vinner är att vi har en viss hemmaplansfördel i våra möten. Jag tycker också att vi känns fräscha eftersom vi har alla spelare tillgängliga. Det finns inga spelare i laget med skador och det känns skönt inför en sådan match efter så många matcher på kort tid.

Hör Johan berätta mer inför måndagens match i klippet.

Kalmarsund ser framåt

FBC Kalmarsunds huvudtränare, Viktor Gustavsson menar att man släppte lördagens förlust efter matchen och blickar framåt mot måndagens match.

– Det var bara en match av sju och nu gäller det att istället se fram emot den sjunde och avgörande. Tankarna inför måndagens match är bara väldigt kul och inspirerande. Det är så många lag hade velat vara i vår situation vi är i nu och vi måste njuta och få möjligheten att spela en helt avgörande match om SM-final.

– Det som talar för att vi vinner är att vi under hela säsongen varit bäst när det gäller i de viktigaste matcherna och att vi går in med allt att vinna då Växjö varit favoriter under hela serien. Växjö har nog redan planerat deras firande efter och det ska vi förstöra, säger Viktor Gustavsson som är huvudtränare för FBC Kalmarsund.