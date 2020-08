Smittskyddets uppmaning efter förskoleutbrottet: Förbered pandemiplaner

Det plötsliga utbrottet av covid-19 på förskolan Vimpeltorpet i Kalmar kommun kan vara en fingervisning om hur det kan komma att se ut på arbetsplatser i höst.

– Vi jobbar med scenariot att smittkluster kommer att dyka upp i höst. Vi har lärt oss hur coronaviruset beter sig och vet att det kan dyka upp plötsligt och sprida sig snabbt, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare Region Kalmar län.

Upprätta pandemiplaner

Just nu pågår samtal mellan Regionen och länets kommuner om möjliga scenarion och åtgärder. Kontinuerlig testning av personal, på till exempel förskolor, är inte aktuellt av praktiska skäl. Regionen inriktar sig istället på att kunna agera snabbt vid plötsliga utbrott på arbetsplatser.

– Jag vill uppmana arbetsgivarna att upprätta en handlingsplan på hur man ska agera vid ett utbrott. Hur ska verksamheten organiseras? Hur ska medarbetare agera? säger Lisa Labbé Sandelin.

Alla testas på förskolan

All personal på förskolan Vimpeltorpet ska testas under veckan och på fredag ska provresultaten vara färdiga. Under tisdagen finns viss personal på plats för att ta emot barn till föräldrar i samhällsviktiga funktioner.

Inga barn hade lämnats på förskolan på tisdagen, enligt Mats Linde, chef för utbildningsförvaltningen i Kalmar kommun.