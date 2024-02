Stopp i tågtrafiken efter olycka i Älmhult

Det är stopp i tågtrafiken mellan Alvesta och Hässleholm sedan kl 10:18 på grund av en olycka. Detta påverkar tågtrafiken på sträckorna Stockholm-Malmö-Köpenhamn, skriver SJ på sin hemsida.

– Det rör sig om ett polisiärt ärende och vi jobbar på så fort vi kan, säger Sara Andersson, presstalesperson polisregion Syd.

Trafiken beräknas återgå till det normala igen från kl 13:00.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas är bland annat: Stockholm C, Norrköping C, Linköping C, Kalmar C, Nässjö C, Växjö, Alvesta, Älmhult, Hässleholm, Lund C och Malmö C.