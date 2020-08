Misstänkt tågbrand stoppar tågtrafiken mellan Hovmantorp och Växjö

Räddningstjänsten är nu på plats och undersöker branden. Tåget står ungefär 500 meter öster om järnvägsövergången i Åryd, Växjö kommun.

Värmeutveckling ombord

Enligt räddningstjänstens bedömning handlar det inte om någon utvecklad brand utan om värmeutveckling i en av vagnarna.

– Det har varit en mindre händelse där lokföraren agerat och stoppat tåget och larmat. Nu står all trafik still under tiden, säger Hjalle Karlsson, insatsledare på Värends räddningstjänst till SVT Småland.

Passagerare på tåget

Det är passagerare på det berörda tåget men än så länge sitter de kvar i väntan på reparation.

Trafiken mellan Kalmar och Alvesta/Hässleholm-Malmö påverkas. Förseningar och inställda tåg är att vänta på sträckan, enligt Trafikverket. Bussar kommer att sättas in begränsad omfattning.

Ännu finns ingen prognos för när trafiken kan börja rulla igen.