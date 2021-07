Tingsrättens ledamöter fick samtalsstöd i fallet med grova barnvåldtäkter

Under en månad pågick förhandlingen och under den tiden var rättens ledamöter tvungna att ta del av den bevisning som fanns i målet. Bland annat omkring 500 filmspelningar med olika former av sexuella övergrepp och grova våldtäkter av barn.

– Jag har sett allt. Det har varit påfrestande kan jag säga, säger Laila Kirppu.

Samtalsstöd inkopplat

Rättens ledamöter har också tagit del av materialet, vilket har gjort att det funnits ett stort behov av att prata om upplevelsen. Dels med en psykolog från företagshälsan, men också tillsammans för att ge varandras stöd.

– Det är ju ett ovanligt mål på det sättet att vi faktiskt varit vittnen till övergreppen, eftersom de varit inspelade, säger Lalia Kirrpu.

– Det är inget som vi valt att vara med om, men det ligger i vår yrkesroll att ta del av dem och eftersom vi genom det varit med om ett trauma, måste det också bearbetas som ett trauma.

Fokuserat på juridiken

För henne och för rättens ledamöter har det handlat om att kunna separera de mänskliga känslor av sorg och oro som uppstått, med det professionella rent juridiska uppdraget.

– Det professionella har vi inga problem med, det behärskar vi, men det viktiga är att man ska kunna prata av sig, kunna gå hem och släppa det man varit med om.

Hur vanligt är det att en tingsrätt får den här sortens stöd?

– Det har jag ingen uppfattning om. Men jag kände att det viktigt att ge det i den här förhandlingen, säger Laila Kirppu.