Ekonomiskt våld mot kvinnor ökar

På kvinnojouren Blenda i Växjö möter man ofta kvinnor som blivit utsatta för ekonomiskt våldet.

– Ofta när kvinnan kommer till oss är hon inte medveten om att man kanske är utsatt för ekonomiskt våld eller hur utbrett det är. Man har inte den inblicken i ekonomin för det är en del som mannen tagit över och kontrollerar, säger Caroline Coucher verksamhetsledare på kvinnojouren.

Det är inte ovanligt att kvinnor som utsätts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld av en närstående, samtidigt utsätts för ekonomiskt våld, något som kan ta sig uttryck på flera sätt.

Tar sms-lån i kvinnans namn

– Det är väldigt vanligt att man till exempel tar sms-lån i kvinnans namn utan att kvinnan vet om det. Det kan till och med vara så att man står som firmatecknare som kvinna och mannen försätter firman i konkurs, säger Caroline Coucher.

Kvinnojouren som funnits i snart 40 år upplever att problemet med ekonomiskt våld ökat med den digitala utvecklingen.

Risker med digitaliseringen

Marie Eriksson som är lektor i socialt arbete på Linnéuniversitetet håller med. Hon har i ett forskningsprojekt intervjuat 19 kvinnor om ekonomisk utsatthet i samband med mäns våld mot kvinnor.

– I tider av digitalisering ökar männens möjlighet att utöva ekonomiskt kontroll, förtryck och våld över kvinnor i nära relationer. Det kan vara svårare att spåra och veta vem det egentligen är som har skrivit under det här och under vilka omständigheter det har skrivits under, säger Marie Eriksson.

”Kunskapen måste öka”

Både Marie Eriksson och Caroline Coucher säger att kunskapen kring ekonomiskt våld måste öka i samhället och att mycket handlar om hur de utsatta kvinnorna blir bemötta.

– Där har ju alla instanser ett enormt ansvar. Att inte spä på skammen hos kvinnan, när man till exempel söker ekonomiskt bistånd eller går till banken. Jag tror inte att man är medveten om hur illa det egentligen är och att det här faktiskt är en form av våld, säger Caroline Coucher.