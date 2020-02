Vattenläcka stoppar upp trafiken på infartsled till Kalmar

Läckan inträffade på torsdagsmorgonen på Erik Dahlbergs väg på den högra körbanan, vid infarten från E22 till Kalmar centrum.

Larm från bilister på vägen kom in redan vid 06-tiden på torsdagsmorgonen. Vattenläckan är på en av Kalmars huvudvattenledningar och spräckte hål i asfalten där vatten sprutade upp.

Hårt trafikerad infartsled

Kalmar vatten var snabbt på plats och ledde om trafiken och har nu kontrollerat flödet från läckan. Arbetet med att laga läckan väntas ta hela dagen, enligt Kalmar vatten.

– Största problemet just nu är trafiken, det är en av huvudlederna in till stan och den är hårt trafikerad, säger Johan Strömberg, arbetsledare på Kalmar vatten.

Får samsas om körfält

Fordon som kommer in från E22 får just nu samsas om ett körfält med trafik som kommer västerifrån från Trångsundsvägen. Just nu flyter trafiken på bra, enligt uppgifter från platsen, men det kan komma att bli köbildning.

Enligt Kalmar vatten kan det finnas en risk för missfärgat vatten i området.