Brand i sommarstuga – man befaras död

Larmet om branden kom strax före midnatt. Flera bilister hade då sett vad man uppfattade som en skogsbrand en bit söder om Södertälje.

– När vi kommer fram till platsen visar det sig att det är en sommatstuga som brinner, säger Åsa Holmberg, larmoperatör vid Södertörns brandförsvar.

Stugan var då redan övertänd och räddningstjänsten riktade in sig på att låta huset brinner ner under kontrollerade former och förhindra spridning.

En man i 50-årsåldern befaras ha dött i branden, bekräftar polisen strax före klockan 05 på lördagsmorgonen.

– Vi har varit i kontakt med hans anhöriga, säger Carina Andersson, vakthavanda befäl vid polisens regionledningscentral.