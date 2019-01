Efter förseningar – klart för byggstart av 4H-gård i Rönninge

I slutet av januari/början av februari kommer det försenade renoveringsarbetet av det som ska bli Ersboda 4H-gård i Rönninge påbörjas.

Redan i september 2017 togs det första spadtaget för den nya gården, men sedan dess har arbetet flyttats fram flera gånger. Anledningen till förseningarna är att Salems kommun först inte fick några anbud från entreprenörer som ville bygga gården, men under hösten gjordes istället direktupphandlingar som gav napp. Nu beräknas arbetet vara klart i maj.

Den gamla ladan och torpet ska renoveras så att det bland annat blir plats för en samlingslokal och en toalett. Dessutom ska hagarna utrustas för att ge plats för djuren på den nya 4H-gården.

Hästar, kaniner, får och höns

När beslutet för den nya gården var klart invigde man det framtida bygget med att styrelseledamoten och initiativtagaren Ankie Bosander (C) ledde in en get in i ladan, som en symbol för att geten ska bo där när 4H-gården står färdig.

Nu meddelar kommunen att det kommer finnas en mindre djurhållning med ponnyhästar, får, kaniner och höns på gården.

Vad hände med geten som skulle bo där?

– Då fick låna en vid invigningen, det kanske var för att det vi lättas fick tag på. Men det är inte helt klart ännu vilka djur det blir, det kanske kan bli en get senare också, säger Rolf Johansson, kultur- och fritidschef i Salem kommun.

Bygget av gården finansieras med pengar från bland annat Länsstyrelsen.

I klippet kan du se hur det såg ut i september 2017 när geten var med vid första spadtaget av 4H-gården.