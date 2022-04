Under konsertens gång kom det in många bidrag via swish, men en klumpsumma på 25 000 samlades också in från auktioneringen av en skulptur som konstnären Johannes Kvissberg gjorde på plats under kvällens gång.

Kolla på videon för att se konstverket, bilder från konserten och höra pastor Andreas Ardenfors berätta mer om initiativet.