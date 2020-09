Entréavgift på Torekällberget även 2021 och 2022: ”Vi är nöjda”

13 juni till 16 augusti tog Torekällberget inträde under satsningen ”sommar på Torekällberget” då man bjöd på extra underhållning i form av trolleri, lek, och hantverk. Priset var 100 kr per vuxen och 170 kr för årskort. Totalt kom 8 400 betalande jämfört med målet 12 000. Nu väntas försöket med inträde under sommaren förlängas till 2022.