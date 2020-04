Fyra avlidna i Covid19 på Södertälje sjukhus

Under presskonferensen meddelade sjukhuset att totalt 325 patienter nu testats och att 74 patienter patienter har vårdats på sjukhuset. Just nu har man 39 Covid-19-patienter under vård varav fyra intensivvårdas.

– Utvecklingen som vi ser är helt den förväntade. Vi är inte förvånade elller tagna på sängen, säger sjukhusets vd Christophe Pedroletti.

En av de fyra avled häromdagen

Sjukhusledningen uppger att en av de fyra avlidna dött de senaste dagarna.

– Det händer att provsvaren kommer i efterhand och därför kan vi inte ge några exakta datum, säger chefläkare Lena Sunnermalm.

Sjukhuset vill i nuläget inte gå in på ålder eller bakomliggande sjukdomsfaktorer gällande de avlidna.

– När vi får fler avlidna och fler patienter blir det också lättare att prata om enskilda fall och olika åldrar och bakomliggande sjukdomar, säger Christophe Pedroletti.