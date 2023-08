Gjuteriet står tomt: ”Kostnaderna har ökat – vi kan inte finansiera detta”

För snart åtta år sedan undertecknade kommunen en avsiktsförklaring, där det stod att Grafikens hus skulle flytta in i gjuteriet. Men under onsdagen kom beskedet från kommunen att Grafikens hus inte får flytta in i gjuteriet.

Fleråriga förberedelser

Nina Beckmann, museichef på Grafikens hus, är besviken över kommunens vändning.

– Vi är många som har jobbat hårt för att realisera det här. Vi har haft en mängd olika konstprojekt och program i Södertälje under de här åren, och bedrivit mobil verksamhet, men målet har hela tiden varit att öppna i en egen lokal, säger Nina Beckmann.

Hör Eva Pedersen-Wallin (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden i Södertälje, förklara varför kommunen inte kan hålla sitt löfte, och hur hon ser på att kommunen lagt 60 miljoner på att renovera lokalen.