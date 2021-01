Grafik: Så ser smittläget ut i Södertälje, Nykvarn och Salem

Södertälje kommun, 99 871 invånare I kurvan över antalet bekräftat smittade per 10 000 invånare i Södertälje kommun kan man se att den andra vågen fortsätter klinga av. Under vecka tre har 19 bekräftade fall per 10 000 invånare rapporterats i kommunen. Totalt 7 475 fall av covid-19 har konstaterats i Södertälje sedan pandemins början.

Nykvarns kommun, 11 218 invånare I Nykvarns kommun syns en liten ökning vad gäller antalet bekräftat smittade den senaste veckan. Under vecka tre har 21 bekräftade fall per 10 000 invånare rapporterats i kommunen och under vecka två var samma siffra 17. Sammanlagt 504 fall av covid-19 har konstaterats i Nykvarns kommun sedan början av pandemin.

Salems kommun, 16 804 invånare Vad gäller Salems kommun går kurvan med bekräftat smittade per vecka neråt. Under vecka tre har 9 bekräftade fall per 10 000 invånare rapporterats i kommunen. Totalt 953 fall av covid-19 har konstaterats i Salems kommun sedan pandemins början.