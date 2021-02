I Södertälje har 101 sjukdomsfall bekräftats under vecka 6. Det innebär ca 10 sjukdomsfall per 10 000 invånare. Foto: SVT Grafik

Smittkurvan med antalet bekräftat smittade har trappat neråt i Södertälje under både januari och februari. Men nu sker för första gången sedan årsskiftet en liten ökning i antalet bekräftat smittade. Under vecka 5 bekräftades 95 personer smittade i kommunen och under vecka 6 var samma siffra 101.