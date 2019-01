Apotek larmade: Läkare skrev ut stora mängder narkotiska läkemedel

Det var när apoteket noterade en ”avvikande förskrivning” av narkotiska läkemedel som en anmälan av läkaren gjordes. Läkemedlen som skrevs ut var Stilnoct, Imovane och Zolpidem, sömnmedel med risk för beroende. Läkare uppmanas därför till försiktighet vid förskrivning av dessa.

En av patienterna var ordinerad en tablett om dagen, vilket också är maxdosen, men fick utskrivet 500 tabletter under två månader i somras. Det gjorde att patienten kunde hämta ut motsvarande tolv tabletter dagligen.

Ville bunkra upp

En av läkarens förklaringar till mängden utskrivna tabletter var att två av hans patienter reser utomlands under fyra månader varje år. De brukar därför be om dubbel förskrivning flera gånger under samma månad för att ha ett förråd inför semestern.

Även läkarens journalföring kritiseras och visar omfattande brister i både utförande och innehåll enligt IVO. Det saknas uppgifter om undersökningar, utredningar och diagnoser. Inte någon av de granskade journalerna uppfyller de krav som ställs på journalföring enligt patientdatalagen.