Tre frågor om: Därför har föräldrar till små barn lägre risk att dö

I analysen ingick uppgifter om cirka 4,5 miljoner svenskfödda individer mellan 26 och 50 år och som var bosatta i Sverige mellan januari 1991 och december 2012 och som hade mellan noll och tre barn.

Risken att dö var lägst för de personer som hade barn under ett år. Risken ökade linjärt upp till att barnen var i 20-årsåldern, vilket var så länge föräldrarna följdes.

Den lägre risken är som störst för dödsfall orsakade genom olyckor eller självmord och mindre när det kommer till exempelvis tumör- eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Dödsfall orsakade av externa orsaker som en olycka var allra lägst för mammor till nyfödda. Risken för självmord var väldigt låg för mammor med barn under fem år men risken ökar i takt med det yngsta barnets ålder.

Källa: ”How does the age of the youngest child affect parental survival?”, Genus.

TT