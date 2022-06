Nu åker Nahir Oyals projekt mot mobbning på Sverigeturné

– Det handlar om att skapa empati och ge dem kunskap om vilka konsekvenser mobbing kan få. Eleverna ska känna ” jag som individ kan faktiskt göra skillnad”, säger Nahir Oyal, grundarna till ”Hero of the talk”.

Södertälje sen hela Sverige

Fotbollsspelaren Nahir Oyal, som tidigare spelat för Arameisk-Syrianska IF och Djurgården, är en av grundarna till utbildningen och den idella föreningen Hero of the talk. Från början var det en lokal verksamhet i Södertälje. Nu är drömmen är att bli ännu större.

– Vi vill få ut det här till alla skolor i Sverige. Men som start alla skolor i Södertälje, det vore fantastiskt.