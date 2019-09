Nytt VM-guld i barbershop för Rönninge Show Chorus

Finalnumret ”Made in Sweden for the world” gav amerikanarna en inblick i svensk musik i form av bland annat Abba och Max Martin. Ett grepp som visade sig vara ett segerrecept. Rönningekören tog publiken med storm och kammade hem sitt tredje VM-guld.

– De är verkligen värda varje uns av det här guldet. Men det viktigaste är ändå inte ett tävlingsresultat, utan deras sätt att behandla musiken och förmedla så mycket kärlek, säger Dr. David Wright, som arrangerat musiken i finalpaketet och coachat kören, i ett pressmeddelande.

Utöver guldet tog Rönninge Show Chorus även hem priset för Most Entertaining Award som röstas fram av publiken.

Kören har även knipit VM-guldet 2014 och 2017.