Rönninge Show Chorus vidare till final

Torsdagskvällens framträdande på andra sidan Atlanten gick hem hos publiken. Av alla tävlande körer var det bara Rönninge Show Chorus och konkurrenten Lionsgate, från Kanada, som fick stående ovationer.

– Vi är väldigt lyckliga över att det gick så bra, och att vi nu ska få framföra vårt finalpaket “Made in Sweden for the World”, säger Maja Marklund, ordförande i Rönninge Show Chorus i ett pressmeddelande.

Rönninge Show Chorus är nu vidare till lördagens final, det är också svenska kören Stockholm City Voices.