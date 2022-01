Se när SVT besöker coviddrabbade förskolor i Mölnbo och Nykvarn

Vecka tre var upp emot 40 procent av barn och personal på Södertälje kommuns förskolor frånvarande. Kommunen har vädjat till pensionerad förskolepersonal och till studenter att komma in och vikariera, och det har gett effekt.

På tisdagen är 33% av personalen frånvarande, och ingen av kommunens förskolor behöver hållas stängda.

– På några ställen är det sårbart, men tack vare god samverkan med vårdnadshavare så känns det bra just idag. Vi ser ändå ljuset i tunneln, säger förskolechef Katarina Weidenhaijn på tisdagen.

Förskola i Nykvarn tvingades stänga

Tallbackens förskola var tvungen att stänga mitt under skoldagen under måndagen på grund av personalbrist. Under tisdag och onsdag kommer förskolan att ha begränsade öppettider.

– Vi har ett stort antal personal som är sjuka – och även många sjuka vikarier, säger Erica Thor Bergkvist, förskolechef för Nykvarns åtta kommunala förskolor.

