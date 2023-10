Södertälje kommuns nota för kontrollerna av anställda: 7,3 miljoner

Södertälje kommun betalar 900 kronor per anställd för en bakgrundskontroll som genomförs av säkerhetsföretaget Nordic Aigis AB.

SVT har kollat med andra säkerhetsbolag som genomför likvärdiga bakgrundskontroller som uppger att priset hos dem ligger mellan 100-300 kronor per person.

Kommunen beräknade att bakgrundskontrollerna skulle kosta totalt nio miljoner kronor under perioden 2022-2025. Fakturor som SVT Nyheter Södertälje har tagit del av visar att kostnaderna för bakgrundskontrollerna för enbart sex månader under 2022 landade på runt fem miljoner. Under hela perioden fram till juli 2023 har bakgrundskontrollerna kostat totalt 7,3 miljoner kronor.