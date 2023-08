Konsert för Ukraina i Enhörna – men biljettförsäljning tuffare än väntat

De senaste åren har logen utanför Enhörna fått liv på nytt och blivit rum för scen och sommarkonserter. I år bjuds det bland annat på framträdande av Anna Bergendahl, Täljerevyn och lokala kören Vox humana. Nytt för i år är att pengar och förnödenheter samlas in till Ukraina, via hjälporganisationen UNHCR.

Se mer från förberedelserna i logen i Enhörna i videon ovan.

UNHCR: Fortsatt starkt stöd till Ukraina

Redan för ett år sedan såg hjälporganisationer att donationerna till Ukraina avtagit sedan krigets start. Men trots att det avtagit något så är det fortfarande många som skickar pengar till Ukraina, menar Åsa Widell, generalsekreterare på UNHCR.

- När kriget började samlade vi in kanske en halv miljard på en månad och så mycket kommer inte in nu, men om man jämför med andra flyktingsituationer i världen så är engagemanget fortsatt väldigt starkt för Ukraina. Vårt problem är väl snarare att UNHCR:s arbete med flyktingar i resten av världen är svårare att samla in till, säger hon.

Pengarna från UNHCR går bland annat till akut nödhjälp som mat och tak över huvudet, men också pengar i rena kontanter och psykologisk hjälp för de som är traumatiserade.