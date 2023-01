Hundratals kilo stearin skickas från Järna till Ukraina

Insamlingen ”Caps and Candles for Ukraine” har sedan i höstas samlat in stearin och andra förnödenheter som skickas till Ukraina. Hittills har runt 300 kilo stearin skickats iväg från insamlingscentret i Järna och av dem tillverkas värmemarschaller.

– Utan värme klarar man sig inte länge, det handlar om överlevnad, säger initiativtagare Örjan Lundström.