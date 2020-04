Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Studenten ställs in vilket är tråkigt för årets studenter

Studenten ställs in – så här tycker eleverna

Alla kommunala skolor i Stockholms län ställer in studentfirandet. Det tycker årets studenter är trist.

– Vi kommer behöva ställa in allt firande, och vi har kämpat för att få in pengar till det här, säger Fanny Zabel, student på Tumba gymnasium.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!