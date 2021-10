Idag utgör solkraft under en procent av all el som matas in på elnätet i Sverige, men på Telge Energi är målbilden att den siffran ska vara runt 15 procent inom tio år.

– Solceller är en viktig del i det nya hållbara energisystemet, och den är en av få källor som faktiskt producerar energi där den används, säger Johannes Boson, vd på Telge Energi

I videon ovan hör du Telge Energi svara på om solen i Södertälje räcker till: ”Är lönsamt”.