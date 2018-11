Två män häktade misstänka för mordförsök

Det var vid 18-tiden på tisdagen förra veckan som två män i 20-årsåldern misstänks ha skjutit mot en man i 50-årsåldern i Södertälje. Det är i nuläget oklart om de misstänkta har någon relation till mannen.

De båda häktade männen nekar till brott. De är kända av polisen sedan tidigare, varav en för grovt brott.

Greps i anslutning till brottsplatsen

– Vi håller på att utreda för fullt just nu. De är skäligen misstänka, så på fredag måste vi ta ett beslut om vidare häktning eller om de ska släppas fria. Varför just de här männen misstänks kan jag inte gå in på i nuläget, men de anträffades i anslutning till brottsplatsen, säger Fredrik Eriksen på Södertäljepolisen.

Polisen håller just nu på att analysera spår från brottsplatsen och hör vittnen. Man vill dock inte gå in på exakt hur bevisläget ser ut eller om man har hittat vapnet.