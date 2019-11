Det är tredje gången Anna Bergendahl deltar i Melodifestivalen. Första gången hon deltog, 2010, lyckades hon vinna tävlingen när hon framförde låten This is my life. Förra året var hon med på nytt och tog sig då till final med bidraget Ashes to ashes.

I Göteborg kommer Anna Bergendahl att få tävla mot bland andra Linda Bengtzing, Dotter och Thorsten Flinck.

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Här är artisterna i Melodifestivalen 2020 Foto: Jessica Gow/TT

Artikeln uppdateras