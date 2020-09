Användandet av antibiotika minskar i Sörmland

Försäljningen av antibiotika i Sverige minskade med elva procent under perioden september 2019 till augusti 2020. Minskningen syns även i Sörmland. Här skrevs det ut 249 recept per 1 000 invånare under perioden, vilket är strax under det nationella målet på 250 utskrivningar.

Året innan skrevs det ut 277 recept per 1 000 invånare i länet.

Pandemin har bidragit

Att få ner användandet av antibiotika minskar risken för antibiotikaresistens. Enligt regionen är det delvis ett långsiktigt arbete bakom resultatet, men den rådande pandemin har även bidragit.

– I år gick receptförskrivningen av antibiotika ner extra mycket under coronapandemin i och med att vi hållit avstånd, varit hemma vid minsta infektionstecken och blivit bättre på att tvätta händerna, säger Maria Remén som är biträdande smittskyddsläkare och ordförande i lokala Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens), i ett pressmeddelande.