Vattnet intill badplatsen Frösjöstrand har under senaste somrarna under perioder visat på just förhöjda halter av tarmbakterien.

Sedan mars 2023 har prover tagits med två veckors mellanrum och visat på tjänligt vatten, detta fram till det vattenprov som togs den 11 juli.

Kommunen avråder därför från allt bad i sjön fram tills att prover visar på lägre halter.