Befolkningsmängden minskar i Katrineholm – nu lär målsättning spricka

Målsättningen på 35 500 katrineholmare under 2022 lär nu spricka när befolkningsmängden minskar under första halvan av året, från 34 764 till 34 689 personer. Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) menar dock att utvecklingen under året inte nödvändigtvis är ett misslyckande.

– Det rör sig om ett 70-tal personer färre än vad vi hade vid årsskiftet. Det är inga dramatiska skillnader och vi har haft år där vi har ökat med 300-400 istället. Jag är inte så orolig, utan jag tror att det där kommer att vända, säger han.

I Katrineholm kommuns översiktsplan finns även en målsättning att befolkningsmängden ska vara 40 000 år 2030. Johan Söderberg (S) tycker att målsättningen är rimlig, medan Sverigedemokraternas gruppledare i Katrineholm, Mica Vemic, menar att målsättningen blir svår att nå.

I klippet hör du Vemic och Söderberg om befolkningsminskningen och kommunens befolkningsmål.