Därför slutade regionens system att fungera – it-chefen: ”Det här händer inte”

– Det handlar om ett antal sällsynta faktorer som ledde till att det kunde bli så här. Det här händer inte, säger it-direktören Urban Petrén på regionen.

Inget intrång

Enligt honom finns det massor av olika konfigurationer man kan göra i ett system och under en viss omständighet där flera olika faktorer spelar in kan de konfigurationer som gjort hos Region Sörmland leda till ett datorhaveri likt det som inträffade under tisdagen.

– Så det var inget spännande intrång eller så, säger Urban Petrén.

Datorer i nätverk pratar med varandra genom att alla datorer får en unik ip-adress, men under tisdagen kunde datorerna hos regionen inte erhålla någon adress.

– Men vi hade vissa reservlösningar och det gick att koppla upp vissa datorer om man gick lite andra vägar, säger Urban Petrén.

Mobiltelefoner blev lösningen

En sådan lösning var att koppla upp sig via mobiltelefoner som skapade wifi-hotspots, så att datorer fick tillgång till ett annat nätverk.

– Nu vet vi vad som hände och kan och vet att det här går att åtgärda så att det inte händer igen, säger Urban Petrén.

Nätverksstörningen ledde under tisdagen till att vissa bokade besök ställdes in, och att vissa av regionens verksamheter hade begränsad kapacitet på grund av felet. Sjukhus, vårdcentraler och folktandvården påverkades bland annat.