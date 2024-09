De såg en varg under orienteringslektionen – nu ställer skolan in alla friluftsaktiviteter

Hör om vargmötet som fick Europaskolan i Malmköping att ställa in alla friluftsaktiviteter. Foto: Serafia Olausson/SVT

En närgången varg har under de senaste dagarna skapat oro i Malmköping, i Flens kommun. Nu väljer Europaskolan att ställa in alla friluftsaktiviteter efter att elever sett vargen under en orienteringslektion.