Vargattackerna i Sörmland har ökat – ny skyddsjakt utlyst

2024-11-16 Vargangrepp norr om Malmköping. Amerikansk miniatyrhäst dödades.

2024-11-06 Vargangrepp mellan Eskilstuna och Malmköping. En alpacka dödades.

2024-11-02 Vargangrepp mellan Strängnäs och Malmköping. Ett får dödades och fyra försvann.

2024-10-26 Vargangrepp mellan Flen och Malmköping. En hund dödades.

2024-10-10 Vargangrepp mellan Flen och Malmköping. Tre får dödades.

2024-10-04 Vargangrepp mellan Sparreholm och Malmköping. En get dödades.

2024-09-29 Vargangrepp mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs. Ett får dödades och ett försvann.

2024-09-09 Vargangrepp mellan Sparreholm och Malmköping. Fyra får dödades.

2024-08-13 Vargangrepp mellan Malmköping och Strängnäs. En get dödades, en get och ett får skadades och en get försvann.

2024-08-03 Vargangrepp mellan Runtuna och Björnlunda. Tre får dödades eller avlivades.

2024-07-19 Vargangrepp mellan Malmköping och Strängnäs. Åtta får dödades och ett får försvann.

2024-07-08 Vargangrepp mellan Runtuna och Björnlunda. En kvigkalv dödades.

2024-04-20 Vargangrepp mellan Katrineholm och Vingåker. Fem får dödades, fem skadades och ett får försvann.

2023-10-08 Vargangrepp vid utkanten av Älgmossereviret. En hund skadades.

2023-04-08 Vargangrepp norr om Stjärnhov. Ett får dödades.

2022-08-20 Vargangrepp mellan Gnesta och Åkers styckebruk. Två får dödades.

2022-08-06 Vargangrepp mellan Gnesta och Åkers styckebruk. Sex får dödades och nio avlivades.

2022-06-03 Vargangrepp mellan Gnesta och Tystberga. Ett får avlivades.

Källa: Länsstyrelsen i Södermanland.