Fyra virus härjar – nu rustar vården för årets tuffaste helg

Trots utmaningarna med många sjuka medarbetare och många inlagda patienter ska den vård som var planerad att genomföras kunnat klarats av under de gångna helgerna. Men nu går vården in i trettonhelgen som beskrivs som den tuffaste tiden på året.

– Det brukar den här veckan vara ett högt inflöde av patienter, det kan också vara svårt med vårdplatser men vi har i Sörmland haft ett bra samarbete med våra kommuner och haft generellt sätt ett bra utflöde av patienter från våra sjukhus. Vi hoppas att det gör att situationen kommer vara hanterbar även inför helgen som kommer nu, säger Magnus Johansson.

Fyra virus härjar

Det är just nu fyra virus som sprids i samhället. Sjukvården i Sörmland har sett en minskning av covidfall, från 600 positiva coronafall under julveckan ner till 400 fall under förra veckan. I dag är strax under 20 patienter inneliggande på sjukhus med covid-19.

– Det är lägre än i många andra regioner och riktigt vad det beror på vet vi inte.

70 fall av RS varje vecka

Vad gäller RS-virus är situationen i Sörmland oförändrad med ungefär 70 nya fall varje vecka. Hälften av dem är vuxna och hälften är barn och sjukvården i Sörmland har inte sett någon kraftig ökning av RS-virus hos barn som är den grupp som drabbas hårdast.

Influensan ökar kraftigt

Däremot sker en kraftig ökning bland influensafallen den senaste veckan och just får ungefär 15 patienter vård inneliggande på sjukhus. Förra veckan testades 160 personer positivt men endast ett fåtal provtas och därför är de verkliga siffrorna betydligt högre.

Även kräksjukan finns på avdelningarna på Sörmlands sjukhus.

Extrapass och avbruten ledighet – så har regionen gjort för att klara bemanningen. Hör Magnus Johansson berätta i videoklippet ovanför