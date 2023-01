Så påverkas Region Sörmland av hyrstoppet: Färre vårdplatser och ihopslagna avdelningar

Sörmland är bland de regioner i landet som ökade sina kostnader för hyrpersonal mest under första halvan av förra året, jämfört med samma period året innan.

Varje vecka hyr regionen mellan 80 och 100 allmänsjuksköterskor för att klara av vården. Från och med den 1 februari ska antalet minskas till ungefär 30 hyrsköterskor. För att detta inte ska drabba vården rekryterar regionen nu egna sjuksköterskor, men har inte nått hela vägen fram.

– Om man lägger samman de vi anställt, vilket är 20 sjuksköterskor, plus de 11 som kommer med klara sjuksköterskeexamen från skolan så har vi nått upp till ungefär en tredjedel av det som vi brukar hyra in per vecka. Så vi har en bit kvar men det pågår fortsatta rekryteringsinsatser och jag tror att det kommer att anställas fler de närmaste veckorna, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Sörmland.

Kan slå ihop avdelningar

Samtidigt som den ekvationen ännu inte går ihop flaggar Region Sörmland för förändringar för vårdpersonalen.

– Det kommer att ske en viss reduktion av verksamhet och vårdplatser till följd av hyrstoppet som vi inför. Där tittar vi på lösningar hur vi kan samarbeta mellan och inom kliniker för att se till att vi ändå kan bedriva den vård som behövs. Om det till exempel är två vårdavdelningar som inte kan ha alla sina platser öppna så kan man flytta samman de två avdelningar under en period, säger Magnus Johansson.

Inför undantag

Regionen inför även ett undantag och tillåter inhyrda sjuksköterskor på en klinik på varje sjukhus i länet. Detta för att kunna bedriva de planerade operationerna. Stoppet gäller allmänsjuksköterskor men även specialistsjuksköterskor berörs, förutom de som jobbar inom operation, anestesi, intensivvård och barn.

Nästa vecka presenterar Region Sörmland antalet sjuksköterskor som försvinner från varje klinik och antalet reducerade vårdplatser.