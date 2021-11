Tågproblemen eskalerar – nu ställs 30 avgångar om dagen in

Hundratals SJ-avgångar över hela landet har ställts in under november. Särskilt drabbat är Mälardalen, med runt 140 inställda tåg de senaste två veckorna. Under torsdagen meddelade SJ att de från och med fredagen ställer in vart femte mälartåg, vilket motsvarar runt 30 avgångar om dagen.

I Mälardalen kör SJ på uppdrag av Mälardalstrafik, som drivs gemensamt av de sex regionerna i området. Styrelseordförande Kristoffer Tamsons (M) och vice styrelseordförande Monica Johansson (S) skräder inte orden mot SJ.

– Det här eskalerar. Tidigare var vi upprörda. Vi gav SJ både en, två och tre chanser, men de kommer inte tillrätta med problemet utan det blir bara värre och värre för pendlarna och tågtrafiken i Mälardalen. Nu har gränsen passerats, nu är vi inte upprörda utan heligt förbannade, säger Tamsons.

”En jättebesvärlig situation”

Nu förbereder Mälardalstrafik en formell begäran om antingen inställda betalningar till SJ eller skadestånd för de inställda avgångarna. Bolagets ledning och juridiska experter ser över avtalen med SJ för att hitta lagligt stöd för sina krav.

SJ:s presschef Tobbe Lundell vill inte kommentera hotet om ersättningskrav, men uttrycker förståelse för Mälardalstrafiks reaktioner.

– Vi har en jättebesvärlig situation där vi just nu inte klarar av att leverera det vi kommit överens om, och det är ytterst beklagligt, inte minst för våra resenärer. Självklart har jag också stor förståelse för att de som beställare är upprörda, säger han.

Orsaken till strulet är att SJ inte lyckats använda ett nytt schemasystem korrekt, vilket gjorde att scheman i november blev felaktiga. Felet upptäcktes först vid månadsskiftet.