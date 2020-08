Föreningen om FHM-förslaget: ”Skulle bli ett jättelyft”

Vingåkers volleybollklubb:

– Ekonomiskt skulle det naturligtvis bli ett jättelyft att kunna ta in mer än noll. Vi har en ganska liten arena och skulle kunna få in drygt 100 om vi ska hålla avstånd. Det viktigaste med att få in publik för oss är stämningen på matcherna. Så under rådande omständigheter tycker vi att förslaget är bra. Vi är medvetna om att publik inte kommer i första hand, utan hälsa, säger Kenneth Karlsson, styrelseledamot.

Katrineholm bandy:

– Siffran i sig är ganska positiv för oss. Vårt publiksnitt ligger på omkring 500 personer, men vi hade önskat mer. Vi står inför att inviga en helt ny arena och hade starka tankar att växla upp. Sen har vi en arena helt utan sittplatser i nuläget. Så vi hade gärna önskat att man kunde ha stående publik med avstånd, säger Martin Gustafsson, styrelseledamot.

Eskilstuna GUIF:

– Vi är självklart jätteglada över att vi får ta in publik och att vi kan släppa in våra abonnemangskunder. Men vi ser fram emot att begränsningarna kan relateras till arenornas storlek. Vi skulle kunna få in 40 procent i arenan och ändå hålla avstånd. Vi skulle behöva omkring 1 500 i publiken för att balansera budgeten. Men vi satt för en vecka sedan och var oroliga för att vi skulle ha noll publik hela hösten, så det rör sig åt rätt håll, säger Mats Bengtsson, ordförande.

Eskilstuna smederna:

– Vi valde att avstå elitserien just på grund av att vi inte kunde ta in publik. Men jag har svårt att tro att 500 hade varit tillräckligt för att vi skulle ta ett annat beslut. Vårt publiksnitt brukar ligga på 4 000 per elitseriematch. Det här är ett bra och viktigt förslag och jag hoppas att det blir verklighet för alla föreningars skull, säger Jimmy Jansson, sportchef.