Fler män i Sörmland ska kunna opereras för prostatacancer – med nya roboten

Under perioden 2017-2021 fick en patient vänta 63 dagar i medianväntetid på behandling mot prostatacancer. Siffran har under perioden varit den lägsta i Sverige, men fortfarande högre än rekommenderat. Under 2021 hade väntetiderna sjunkit ytterligare. Då låg regionen i nivå med de väntetider som de standardiserade vårdförloppen SVF säger är optimalt för patientens bästa. Beroende på behandlingsform handlar det om 35 till 53 dagar.

Men Sarab Shabo, överläkare i urologi, menar att regionen behöver jobba mer med väntetiderna. Med så kallad robotassisterad titthålskirurgi hoppas regionen bli ännu mer effektiva när det kommer till operationer – vilket även kan korta köerna ytterligare.

Se Sarab Shabo, överläkare i urologi, visa roboten i klippet ovan.