Sörmland i framkant i att återställa våtmarker – billig klimatåtgärd

Enligt siffror från Naturvårdsverket så är det bara markägare i Skåne, Örebro och Gotlands län som – med hjälp av statliga pengar – varit flitigare än de sörmländska på att återväta.

En bild som bekräftas av länsstyrelsens våtmarkssamordnare Ulrika Hägertorp.

– Ja, det skulle jag säga. Samtidigt utdikades våtmarker i stor omfattning i framför allt Mälardalen och södra Sverige under 1800-1900 talet så det vi gör nu är egentligen att vi återskapar tidigare våtmarker, säger hon.

Skogsstyrelsen driver sedan något år tillbaka en kampanj där de erbjuder markägare ekonomisk ersättning för att återställa våtmarker.

50 hektar våtmark planeras

Men sedan tidigare finns det flera vägar som till exempel EU-kopplat jordbruksstöd och så kallade LONA-pengar som finns att söka till naturvårdssatsningar på kommunal nivå.

Stephan Jäfvert, naturreservatsförvaltare. Foto: SVT

Det är via dessa bidrag som områdena i naturreservatet vid Nynäs återställts. Och planer finns på ännu mer – just nu planeras en enda stor våtmark som är omkring 50 hektar i storlek. Det blir i så fall Sörmlands största – går allt enligt plan så sätts spaden i marken under 2023.

– Det är en nödvändig åtgärd. Vi blöder vatten som det är nu, säger Stephan Jäfvert, naturreservatsansvarig.