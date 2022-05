I fyra års tid har den tidigare militärdykaren Fredrik Johansson drivit undervattensstädningen och i samarbete med bland annat kommuner runt om i landet tas däck och batterier om hand.

Under dagarna i Oxelösund räknar han med att runt tre ton skräp plockats upp. Under tisdagen var fem frivilliga dykare igång samtidigt under ungefär tre timmar i hamnbassängen vid gästhamnen på Femöre.

I klippet: Se däck och batterier plockas upp från hamnen i Oxelösund.