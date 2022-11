Här speeddejtar arbetssökande kvinnor med företagare i Eskilstuna

Föreningen Sisters in business i Eskilstuna arbetar bland annat för att fler utrikesfödda kvinnor ska etablera sig på arbetsmarknaden. Under en nätverkskväll bjöds flera kvinnliga arbetsgivare från näringslivet in för att speeddejta med deltagarna.

– Jag var nästan galen, säger deltagaren Fatou Faye Njie.