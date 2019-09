Hård konkurrens om jobben under hösten

En undersökning från bemanningsföretaget Randstad som bygger på 318 000 ansökningar från förra året visar att det i oktober är flest personer som söker jobb i förhållande till hur många tjänster som finns tillgängliga.

24,9 ansökningar per jobb är dubbelt så många som i juni då jobbsökningarna går ner av semesterskäl.

Fler varaktiga tjänster

Och de närmaste månaderna är högsäsong även för Arbetsförmedlingen.

– När det gäller antalet nyanmälda lediga platser som annonseras på platsbanken så finns det ett mönster där antalet annonserade lediga platser är flest under våren för att sedan minska under sommaren och sedan öka igen under hösten. På våren kommer det in många annonser om ferieplatser och sommarjobb medan det på hösten annonseras om fler varaktiga tjänster, säger Sandra Offesson som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Brist på utbildad arbetskraft

Och enligt deras senaste nationella undersökning är det många företag som planerar att utöka arbetsstyrkan.

– Men samtidigt upplever många arbetsgivare att det råder en brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser från yrkesutbildningar och eftergymnasial utbildning.

”Anpassa CV:t”

Kajsa Björkman, som är rekryteringskonsult på bemanningsföretaget Randstad, uppmanar jobbsökare att anpassa sitt CV – och att inte vara rädda för att söka jobb som ställer krav som man inte har på CV:t.

– Det kan finnas erfarenheter från andra arbeten man haft som kompenserar för det. Se till att lyfta fram de i stället, säger hon.

Se hennes övriga tips i det här klippet.